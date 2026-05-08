Astera Labs stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Astera Labs hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 14,18 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Astera Labs 4,32 ARS je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 437,26 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 168,30 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at