Astera Labs stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Astera Labs hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 104,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 191,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 392,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at