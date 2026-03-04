Astera Labs Aktie
Astera Labs Stock Is Interesting, but Here's What I'd Buy Instead
Semiconductor designer Astera Labs (NASDAQ: ALAB) saw massive growth in 2025 as its revenue rose some 115% year over year and its earnings climbed to $1.22 per share, a sharp reversal from its $0.64 per share net loss in the prior-year period.The company, which makes connectivity chips for data centers and artificial intelligence (AI) infrastructure, has become a significant player in the AI boom. Its products basically connect the GPUs, CPUs, and memory chips within high-performance computing systems, helping them operate efficiently and at high speed.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Astera Labs Inc Registered Shs
