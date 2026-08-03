Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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03.08.2026 19:33:26
Astera Labs Stock Rises Ahead of Q2 Earnings
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Nachrichten zu Astera Labs Inc Registered Shs
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07:01
|Ausblick: Astera Labs stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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31.07.26
|Aufschläge in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
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30.07.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Donnerstagssitzung mit deutlichen Gewinnen (finanzen.at)
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30.07.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
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28.07.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
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24.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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24.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 notiert im Minus (finanzen.at)
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24.07.26
|NASDAQ 100 aktuell: So steht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Astera Labs Inc Registered Shs
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Aktien in diesem Artikel
|Astera Labs Inc Registered Shs
|282,00
|3,68%
|Q2 Holdings Inc
|54,44
|2,68%
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag kräftige Gewinne. An den US-Börsen geht es zum Wochenstart aufwärts. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.