Astera Labs Aktie
WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034
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03.11.2026 22:15:39
Astera Labs Tops Q3 Estimates, Issues Strong Guidance, Shares Slide
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Nachrichten zu Astera Labs Inc Registered Shs
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03.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
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02.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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02.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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02.11.26
|Ausblick: Astera Labs gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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30.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: Zum Ende des Freitagshandels deutlicher Rückschlag für den NASDAQ 100 (finanzen.at)
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30.10.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 bricht ein (finanzen.at)
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30.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Anleger treten Rückzug an (finanzen.at)
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27.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Astera Labs Inc Registered Shs
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Aktien in diesem Artikel
|Astera Labs Inc Registered Shs
|189,50
|-8,01%
|Top's Inc. Registered Shs
|1 122,00
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Am heimischen Aktienmarkt dürfte die Stimmung freundlich sein. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.