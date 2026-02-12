Astera Labs verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Astera Labs lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Astera Labs ein EPS von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 270,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 91,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 141,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,22 USD. Im Vorjahr hatte Astera Labs -0,640 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 115,13 Prozent auf 852,52 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 396,29 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at