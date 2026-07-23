AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
23.07.2026 19:30:01
Astera Labs vs. Advanced Micro Devices: What the Revenue Trajectories of These Artificial Intelligence Companies Reveal to Investors.
Astera Labs (NASDAQ:ALAB) develops and markets semiconductor-based connectivity solutions for cloud computing and artificial intelligence infrastructure.It expanded its operations in Taiwan in June 2026, while reporting a net income margin of 26% for the quarter ended March 31, 2026.Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) primarily generates revenue by developing microprocessors, chipsets, and graphics processing units for various hardware clients.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!