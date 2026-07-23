AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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23.07.2026 19:30:01

Astera Labs vs. Advanced Micro Devices: What the Revenue Trajectories of These Artificial Intelligence Companies Reveal to Investors.

Astera Labs (NASDAQ:ALAB) develops and markets semiconductor-based connectivity solutions for cloud computing and artificial intelligence infrastructure.It expanded its operations in Taiwan in June 2026, while reporting a net income margin of 26% for the quarter ended March 31, 2026.Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) primarily generates revenue by developing microprocessors, chipsets, and graphics processing units for various hardware clients.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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