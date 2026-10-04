Astera Labs Aktie

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WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034

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04.10.2026 17:07:49

Astera Labs vs. Arm: Which Semiconductor Stock Is a Better Buy in 2026?

The race for artificial intelligence dominance relies on both high-speed connectivity and efficient processing. Deciding whether to buy Astera Labs (NASDAQ:ALAB) or Arm (NASDAQ:ARM) depends on your appetite for growth versus stability.

Astera Labs provides specialized hardware that clears data bottlenecks in AI servers. Arm licenses the foundational blueprints used by almost every chip designer on the planet. While both benefit from the expansion of cloud computing, they offer vastly different financial profiles and risk levels for investors looking at the current landscape.

Astera Labs provides rack-scale connectivity solutions specifically designed for high-performance artificial intelligence infrastructure. As cloud providers expand their data center infrastructure, demand for specialized semiconductor stocks has intensified. The company serves major hyperscalers, but one end customer accounted for 70% of revenue in 2025, and customer concentration like this adds a layer of risk to the business.

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