Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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20.07.2026 20:46:01

Astera Labs vs. Intel: What Do Revenue Trends for These Artificial Intelligence Companies Tell Investors?

Astera Labs (NASDAQ:ALAB) primarily generates revenue by developing and marketing connectivity products for cloud computing infrastructure.It recently expanded its operations in Taiwan, and for the quarter ended March 31, 2026, it generated 26% net income margin.Intel (NASDAQ:INTC) earns its revenue by designing and manufacturing computing processors, graphics units, and semiconductor components.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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