Astera Labs Aktie

Astera Labs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034

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11.09.2026 20:06:56

Astera Labs vs. Taiwan Semiconductor Manufacturing: Which AI Supplier Stock Is a Better Buy in 2026?

As artificial intelligence matures, investors must decide between the high-growth niche players and the foundational giants. Choosing between Astera Labs Inc (NASDAQ:ALAB) and Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (NYSE:TSM) involves weighing explosive potential against established dominance.

Astera Labs provides the critical connectivity infrastructure that allows AI chips to communicate within data centers. Meanwhile, Taiwan Semiconductor Manufacturing operates as the world's largest dedicated chip foundry, producing the actual processors for almost every major tech firm. Both companies are central to the future of semiconductor stocks.

Astera Labs specializes in connectivity solutions designed to remove bottlenecks in high-performance data centers. The company sells hardware and software that helps AI accelerators, such as those made by major chip designers, communicate efficiently across servers. Its customer base is highly concentrated, primarily consisting of the largest cloud providers and system manufacturers. In 2025, one end customer accounted for over 70% of total revenue. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.

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Aktien in diesem Artikel

Astera Labs Inc Registered Shs 250,00 2,04% Astera Labs Inc Registered Shs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Cert Deposito Arg Repr 3 ADRs 76 200,00 -1,26% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Cert Deposito Arg Repr 3 ADRs
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) 373,00 0,95% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

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