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17.04.2026 06:31:29
Asterisk: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Asterisk hat am 14.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei -0,22 JPY. Ein Jahr zuvor waren 5,12 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 371,9 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 23,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Asterisk 484,1 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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