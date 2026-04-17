Asterisk: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Asterisk hat am 14.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0,22 JPY. Ein Jahr zuvor waren 5,12 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 371,9 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 23,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Asterisk 484,1 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at