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16.10.2026 06:31:29
Asterisk hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Asterisk hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 32,18 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -14,810 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,14 Prozent auf 332,0 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 361,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 33,910 JPY vermeldet. Im Vorjahr waren -24,420 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,98 Prozent zurück. Hier wurden 1,52 Milliarden JPY gegenüber 1,67 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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