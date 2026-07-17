Asterisk: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Asterisk hat sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 JPY gegenüber -5,880 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,38 Prozent auf 423,8 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte Asterisk 429,8 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at