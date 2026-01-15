|
15.01.2026 06:31:29
Asterisk zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Asterisk ließ sich am 14.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Asterisk die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,24 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Asterisk ein Ergebnis je Aktie von -8,320 JPY vermeldet.
Umsatzseitig standen 389,1 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Asterisk 391,1 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
