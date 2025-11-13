Asti informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Asti präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 94,92 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -87,250 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 15,42 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 1,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Asti 15,65 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at