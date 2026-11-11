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11.11.2026 06:31:29
Asti stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Asti hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 123,28 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 94,92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,24 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 15,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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