Asti: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Asti hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 20,77 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 45,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Asti hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,08 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at