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04.11.2026 06:31:28
ASTMAX: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
ASTMAX hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 7,45 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -10,550 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 10,04 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 53,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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