ASTMAX: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ASTMAX hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7,45 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -10,550 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 10,04 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 53,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at