|
03.02.2026 06:31:28
ASTMAX stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ASTMAX hat am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 27,66 JPY. Im Vorjahresquartal waren -0,480 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,33 Prozent auf 4,89 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
