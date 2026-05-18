18.05.2026 06:31:29

ASTMAX verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ASTMAX hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

ASTMAX hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 190,14 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -40,060 JPY je Aktie gewesen.

ASTMAX hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,59 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 70,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 150,57 JPY. Im letzten Jahr hatte ASTMAX einen Gewinn von -11,870 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat ASTMAX mit einem Umsatz von insgesamt 25,40 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 20,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 22,03 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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