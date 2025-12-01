Aston Bay: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Aston Bay ließ sich am 28.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aston Bay die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at