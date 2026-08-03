LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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03.08.2026 22:27:48
Aston Martin creditors threaten legal action after branding rights sale plan
Bondholders send carmaker letter warning they may file suit aimed at unwinding HPS transaction and blocking asset disposalWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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