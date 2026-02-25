Aston Martin Aktie
WKN DE: A2QJD4 / ISIN: GB00BN7CG237
|
25.02.2026 11:09:37
Aston Martin cuts 20% of workforce as losses widen
About 600 jobs will go at the luxury car maker, which in part blames US tariffs for its troubles.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!