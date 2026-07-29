Aston Martin Aktie
WKN DE: A2QJD4 / ISIN: GB00BN7CG237
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29.07.2026 11:18:51
Aston Martin defends contentious £550mn debt deal
UK carmaker reports bigger than expected quarterly lossWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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