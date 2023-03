Aston Martin Lagonda Global: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aston Martin Lagonda Global hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.03.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Der Umsatz lag bei 524,3 Millionen GBP – das entspricht einem Zuwachs von 46,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 358,9 Millionen GBP erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,141 GBP gegenüber -0,744 GBP im Vorjahr verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,13 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,38 Milliarden GBP umgesetzt, gegenüber 1,10 Milliarden GBP im Vorjahr.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Verlust von 0,639 GBP je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 1,34 Milliarden GBP gerechnet.

Redaktion finanzen.at