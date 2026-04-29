Aston Martin Aktie

Aston Martin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJD4 / ISIN: GB00BN7CG237

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29.04.2026 09:25:27

Aston Martin secures £50mn cash injection to shore up balance sheet

Funding from consortium backed by billionaire Lawrence Stroll comes after fifth consecutive quarterly lossWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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