Aston Martin Aktie
WKN DE: A2QJD4 / ISIN: GB00BN7CG237
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29.04.2026 09:25:27
Aston Martin secures £50mn cash injection to shore up balance sheet
Funding from consortium backed by billionaire Lawrence Stroll comes after fifth consecutive quarterly lossWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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