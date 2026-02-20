Aston Martin Aktie
WKN DE: A2N6DH / ISIN: GB00BFXZC448
|
20.02.2026 10:28:02
Aston Martin sells its F1 naming rights for £50mn while warning on larger loss
Carmaker faces fresh pressure from US tariffs and has struggled to generate steady cash flow and profits
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
