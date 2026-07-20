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20.07.2026 06:31:29
Astra Exploration stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Astra Exploration präsentierte in der am 17.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,060 CAD. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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