Astra Industrial Group Bearer: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Astra Industrial Group Bearer ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Astra Industrial Group Bearer die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,09 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,74 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 688,5 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 730,1 Millionen SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at