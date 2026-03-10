10.03.2026 06:31:29

Astra Industrial Group Bearer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Astra Industrial Group Bearer hat am 08.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 SAR gegenüber 1,65 SAR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 791,8 Millionen SAR – das entspricht einem Zuwachs von 9,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 721,6 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 8,34 SAR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,37 SAR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,06 Milliarden SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3,07 Milliarden SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

