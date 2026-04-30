Astra Industrial Group Bearer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Astra Industrial Group Bearer lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 2,16 SAR. Im letzten Jahr hatte Astra Industrial Group Bearer einen Gewinn von 2,15 SAR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Astra Industrial Group Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 790,9 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 833,7 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 5,14 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at