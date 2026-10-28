Astra Industrial Group Bearer zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Astra Industrial Group Bearer hat am 25.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,68 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Astra Industrial Group Bearer 2,09 SAR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 586,1 Millionen SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 730,1 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at