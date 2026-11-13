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13.11.2026 06:31:28
Astra Microwave Products hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Astra Microwave Products gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,38 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,52 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,15 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,63 Milliarden INR ausgewiesen.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,38 INR sowie einen Umsatz von 2,57 Milliarden INR prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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