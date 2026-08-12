Astra Microwave Products: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Astra Microwave Products hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,30 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,77 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 11,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,00 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at