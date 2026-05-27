27.05.2026 06:31:29

Astra Microwave Products stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Astra Microwave Products hat sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,16 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,74 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,88 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,08 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 8,80 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 4,75 Milliarden INR gesehen hatten.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 20,32 INR beziffert, während im Vorjahr 16,17 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 11,63 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 10,62 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 10,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 18,70 INR ausgegangen, während der Umsatz auf 11,77 Milliarden INR prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at

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