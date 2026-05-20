Astral Poly Technik mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Astral Poly Technik äußerte sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 7,93 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Astral Poly Technik 6,67 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Astral Poly Technik im vergangenen Quartal 20,89 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Astral Poly Technik 16,81 Milliarden INR umsetzen können.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 19,97 INR gegenüber 19,50 INR im Vorjahr.

Astral Poly Technik hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 65,69 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 58,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at