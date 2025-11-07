Astral Poly Technik veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Astral Poly Technik hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,02 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,10 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Astral Poly Technik im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,77 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 13,70 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at