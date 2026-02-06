Astral Poly Technik: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Astral Poly Technik lud am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 4,01 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Astral Poly Technik 4,25 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,97 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,42 Milliarden INR ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,59 INR sowie einem Umsatz von 15,59 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at