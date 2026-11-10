AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
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10.11.2026 16:12:58
AstraZeneca Acquires Omniose Following Three-Year Research Collaboration
(RTTNews) - AstraZeneca(AZN), has acquired Omniose, a St. Louis-based preclinical biotechnology company, making it a wholly owned subsidiary within its Infectious Disease Unit.
The deal follows a three-year exclusive research collaboration and adds Omniose's proprietary bioconjugation platform for developing bacterial polysaccharide conjugate vaccines.
The technology enables vaccine components to be produced and linked within a single cell, potentially simplifying manufacturing and improving molecular precision.
AstraZeneca plans to use the platform to support vaccine development against serious bacterial infections, including those complicated by antimicrobial resistance.
Financial terms of the acquisition were not disclosed.
Currently, AZN is trading at $186.68, down 1.43%
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Nachrichten zu AstraZeneca PLC
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17:58
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12:26
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09.11.26
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06.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 mittags mit Abgaben (finanzen.at)
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06.11.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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06.11.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
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05.11.26
|Gewinne in Europa: nachmittags Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
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04.11.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.at)
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|AstraZeneca Hold
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|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|167,05
|-0,83%
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