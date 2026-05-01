AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|
01.05.2026 05:55:56
AstraZeneca: Advisory Committee Recognises Favourable Benefit Risk Profile For Truqap Combination
(RTTNews) - AstraZeneca (AZN, AZN.L, ZEG.DE, AZN.ST) said the FDA's Oncologic Drugs Advisory Committee or ODAC has recognised a favourable benefit risk profile for AstraZeneca's Truqap in combination with abiraterone and androgen deprivation therapy for the treatment of patients with PTEN-deficient metastatic hormone-sensitive prostate cancer, based on the CAPItello-281 Phase III trial. The Committee voted 7 to 1, with 1 abstaining.
In August 2025, the FDA accepted the sNDA for Truqap in combination with abiraterone and ADT. The ODAC provides the FDA with independent, expert advice on marketed and investigational medicines for use in the treatment of cancer. The FDA will consider the feedback as it reviews the submission.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
01.05.26
|MÄRKTE EUROPA/London schließt belastet von Astrazeneca knapp behauptet (Dow Jones)
|
01.05.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
01.05.26
|Handel in London: FTSE 100 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
01.05.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.05.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
01.05.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
01.05.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
01.05.26
|STOXX-Handel STOXX 50 verliert zum Start (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|30.04.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|159,90
|1,04%