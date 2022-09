AstraZeneca-Aktie: AstraZeneca-Medikament Tezspire darf in der EU gegen schweres Asthma eingesetzt werden

Patienten mit schwerem Asthma können in Europa künftig auch mit dem Medikament Tezspire von AstraZeneca behandelt werden.

Eine entsprechende Zulassung bekam der britisch-schwedische Pharmakonzern jetzt von der Europäischen Union.

Tezspire werde als zusätzliche Erhaltungstherapie bei Patienten eingesetzt, deren Krankheit mit hochdosierten inhalativen Kortikosteroiden und anderen Produkten nur unzureichend kontrolliert sei, erklärte AstraZeneca.

Eine Zulassung von Tezspire in dieser Indikation gibt es unter anderem bereits in den USA, weitere Länder prüften dies, so das Unternehmen.

"Tezspire ist nun das erste und einzige Biologikum, das in Europa für Patienten mit schwerem Asthma ohne Einschränkung durch einen Phänotyp oder Biomarker zugelassen ist", sagte der für Forschung und Entwicklung von Biopharmazeutika zuständige Leiter Mene Pangalos.

Von Michael Susin

LONDON (Dow Jones)