DAIICHI SANKYO Aktie
WKN DE: A1JPH1 / ISIN: US23381D1028
|Studienergebnisse
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14.09.2026 16:04:00
AstraZeneca-Aktie dennoch fester: Krebsmedikament schafft statistische Hürde nicht
Die Medikamentenkombination habe zwar eine numerische Verbesserung bei der Verzögerung von Anzeichen für eine Verschlechterung der Krebserkrankung im Vergleich zur Standardtherapie gezeigt, diese sei jedoch nicht ausreichend gewesen, um als statistisch signifikant zu gelten, so AstraZeneca.
AstraZeneca und der Partner Daiichi Sankyo teilten am Montag unabhängig davon mit, dass ihr Medikament Enhertu in einer weiteren Spätphasenstudie Vorteile für Patienten mit einer Form von fortgeschrittenem Lungenkrebs zeigte. Dies führte zu einer sechsmonatigen Verbesserung der Zeit, die die Patienten ohne ein Fortschreiten der Krankheit lebten, im Vergleich zur Standardtherapie.
Im Londoner Handel steigt die AstraZeneca-Aktie zeitweise um 3,45 Prozent auf 121,12 Pfund.
Von Adria Calatayud
DOW JONES
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