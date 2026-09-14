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WKN DE: A1JPH1 / ISIN: US23381D1028

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Studienergebnisse 14.09.2026 16:04:00

AstraZeneca-Aktie dennoch fester: Krebsmedikament schafft statistische Hürde nicht

AstraZeneca-Aktie dennoch fester: Krebsmedikament schafft statistische Hürde nicht

AstraZeneca hat einen Rückschlag bei einer Brustkrebs-Pille in einer klinischen Spätphasenstudie verzeichnet.

Das Medikament hat das Hauptziel verfehlt, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen, wie der britische Pharmakonzern am späten Freitag mitteilte. Bei der Studie kam das Medikament Etcamah in Kombination mit Ibrance von Pfizer als Erstlinienbehandlung für Patientinnen mit einer Form von fortgeschrittenem Brustkrebs, die noch keine systemische Behandlung für die fortgeschrittene Erkrankung erhalten hatten, zum Einsatz.

Die Medikamentenkombination habe zwar eine numerische Verbesserung bei der Verzögerung von Anzeichen für eine Verschlechterung der Krebserkrankung im Vergleich zur Standardtherapie gezeigt, diese sei jedoch nicht ausreichend gewesen, um als statistisch signifikant zu gelten, so AstraZeneca.

AstraZeneca und der Partner Daiichi Sankyo teilten am Montag unabhängig davon mit, dass ihr Medikament Enhertu in einer weiteren Spätphasenstudie Vorteile für Patienten mit einer Form von fortgeschrittenem Lungenkrebs zeigte. Dies führte zu einer sechsmonatigen Verbesserung der Zeit, die die Patienten ohne ein Fortschreiten der Krankheit lebten, im Vergleich zur Standardtherapie.

Im Londoner Handel steigt die AstraZeneca-Aktie zeitweise um 3,45 Prozent auf 121,12 Pfund.

Von Adria Calatayud

DOW JONES

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Bildquelle: Oli Scarff/Getty Images

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