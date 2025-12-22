AstraZeneca Aktie
WKN: 886715 / ISIN: US0463531089
|Krebsbehandlung
|
22.12.2025 09:06:41
AstraZeneca-Aktie dennoch im Plus: Lungenkrebs-Studie verfehlt Hauptziel
Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass die Ceralasertib-Kombination das primäre Ziel des Gesamtüberlebens im Vergleich zum Behandlungsstandard bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs verfehlt habe, so das britische Pharmaunternehmen. Die Kombination aus Ceralasertib und Imfinzi sei im Allgemeinen gut vertragen worden, und es seien keine neuen Sicherheitsbedenken aufgetreten.
Die Studie untersuchte die Wirksamkeit der Wirkstoffkombination bei Lungenkrebspatienten, die bereits vorbehandelt waren und deren Tumore nicht mehr auf verfügbare Therapien ansprachen.
Im Londoner Handel notiert die AstraZeneca-Aktie zeitweise dennoch 0,92 Prozent im Plus bei 136,72 Pfund.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/kla/mgo
(END) Dow Jones Newswires
December 22, 2025 02:45 ET (07:45 GMT)
Von Adria Calatayud
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AstraZeneca PLC (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
16.12.25
|AstraZeneca-Aktie dennoch schwächer: Enhertu erhält erweitere Zulassung in den USA (Dow Jones)
|
28.11.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
28.11.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
28.11.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.11.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.11.25
|AstraZeneca investiert Milliarden in Zukunftstechnologien und Produktionskapazitäten in Maryland - Aktie fester (Dow Jones)
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC (spons. ADRs)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC (spons. ADRs)
|77,50
|0,65%