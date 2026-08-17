AstraZeneca-Aktie dennoch im Plus: Volrustomig scheitert voraussichtlich an Studienzielen

AstraZeneca beendet die Phase-3-Studie mit Volrustomig in Kombination mit Chemotherapie bei metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs.

Das in Cambridge ansässige Pharmaunternehmen teilte mit, die Entscheidung sei nach einer turnusmäßigen Überprüfung der Studiendaten auf Empfehlung des unabhängigen Datenüberwachungsausschusses getroffen worden sei.

Der Ausschuss kam zu dem Schluss, dass die Volrustomig-Kombination in der eVolve-Lung02-Studie voraussichtlich keines der beiden primären Endpunkte - progressionsfreies Überleben und Gesamtüberleben in der primären Patientengruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe - erreichen würde.

"Auch wenn wir enttäuscht sind, werden wir aus dieser Studie lernen und sind entschlossen, weiterhin neue Medikamente aus unserer branchenführenden Pipeline zu entwickeln, um die Behandlungsergebnisse für Patienten mit Lungenkrebs zu verbessern", sagte Susan Galbraith, die Forschungschefin des Bereichs Oncology Hematology bei AstraZeneca.

Die anderen Phase-3-Studien mit Volrustomig zu Gebärmutterhalskrebs, Plattenepithelkarzinom des Kopfes und des Halses sowie Mesotheliom werden wie geplant fortgesetzt.

Im Londoner Handel zeigt sich die AstraZeneca-Aktie zeitweise 1,76 Prozent stärker bei 116,62 Pfund.

(END) Dow Jones Newswires

Von Michael Hennessey