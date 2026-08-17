AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
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17.08.2026 09:33:40
AstraZeneca-Aktie dennoch im Plus: Volrustomig scheitert voraussichtlich an Studienzielen
Der Ausschuss kam zu dem Schluss, dass die Volrustomig-Kombination in der eVolve-Lung02-Studie voraussichtlich keines der beiden primären Endpunkte - progressionsfreies Überleben und Gesamtüberleben in der primären Patientengruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe - erreichen würde.
"Auch wenn wir enttäuscht sind, werden wir aus dieser Studie lernen und sind entschlossen, weiterhin neue Medikamente aus unserer branchenführenden Pipeline zu entwickeln, um die Behandlungsergebnisse für Patienten mit Lungenkrebs zu verbessern", sagte Susan Galbraith, die Forschungschefin des Bereichs Oncology Hematology bei AstraZeneca.
Die anderen Phase-3-Studien mit Volrustomig zu Gebärmutterhalskrebs, Plattenepithelkarzinom des Kopfes und des Halses sowie Mesotheliom werden wie geplant fortgesetzt.
Im Londoner Handel zeigt sich die AstraZeneca-Aktie zeitweise 1,76 Prozent stärker bei 116,62 Pfund.
(END) Dow Jones Newswires
Von Michael Hennessey
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