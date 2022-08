AstraZeneca-Aktie dennoch schwächer: Brustkrebsmedikament Enhertu wird in den USA zugelassen

Wie der Konzern AstraZenecamitteilte, wurde das Medikament nach positiven Ergebnissen einer Phase-3-Studie zugelassen und kann nun zur Behandlung erwachsener Patienten mit inoperablem oder metastasierendem HER2-armem Brustkrebs eingesetzt werden, die zuvor eine Chemotherapie erhalten haben oder bei denen die Krankheit innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der Chemotherapie wieder aufgetreten ist.

Daten aus der Studie zeigten, dass das Medikament die erste auf das HER2-Protein ausgerichtete Behandlung ist, die einen Überlebensvorteil bei Patienten mit HER2-armem metastasierendem Brustkrebs zeige, so Astrazeneca. Das Unternehmen hatte im Juni erklärt, dass Enhertu das Risiko eines Fortschreitens der Erkrankung oder des Todes bei Brustkrebs im Vergleich zu einer Chemotherapie um etwa 50 Prozent reduzierte.

HER2 ist ein wachstumsförderndes Tyrosinkinase-Rezeptorprotein, das auf der Oberfläche vieler Tumorarten, darunter auch Brustkrebs, exprimiert wird und ein Biomarker ist, der in Brustkrebstumoren exprimiert wird. Das Medikament wurde am 25. Juli von der FDA vorrangig geprüft.

Enhertu wird gemeinsam von Astrazeneca und Daiichi Sankyo Co. entwickelt und vermarktet, so das britische Unternehmen. In London notiert die AstraZeneca-Aktie zeitweise 0,90 Prozent tiefer bei 107,68 Pfund.

Von Joe Hoppe

LONDON (Dow Jones)