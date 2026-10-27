DAIICHI SANKYO Aktie
WKN DE: A1JPH1 / ISIN: US23381D1028
|Enhertu
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27.10.2026 11:15:40
AstraZeneca-Aktie: EU-Kommission gibt Brustkrebsmedikament frei
Die beiden Pharmaunternehmen teilten am Dienstag mit, dass die EU-Kommission der Empfehlung des wissenschaftlichen Ausschusses der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA gefolgt sei und Enhertu als Monotherapie für Patientinnen zugelassen habe, die nach operativ entfernten HER2-positivem Brustkrebs noch eine Resterkrankung aufweisen.
Dies ist laut AstraZeneca und Daiichi die erste EU-Zulassung für Enhertu bei Brustkrebs im Frühstadium mit kurativer Zielsetzung.
Die Zulassung basierte auf Daten einer klinischen Studie der späten Phase, die zeigten, dass das Medikament das Risiko eines Krankheitsrückfalls oder Todes reduzierte, so die Unternehmen.
In London notiert die AstraZeneca-Aktie zeitweise 0,04 Prozent tiefer bei 128,49 Pfund.
Von Adria Calatayud
DOW JONES
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