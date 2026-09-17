DAIICHI SANKYO Aktie
WKN: A0F57T / ISIN: JP3475350009
|Zulassung
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17.09.2026 15:05:00
AstraZeneca-Aktie fester: Einigung mit NICE ebnet Weg für Enhertu-Einsatz in England
Das National Institute for Health and Care Excellence (NICE), das die Kosten von Medikamenten bewertet, teilte am Donnerstag mit, es werde Enhertu für den Routineeinsatz im englischen National Health Service (NHS) empfehlen. Nun können jährlich etwa 1.000 Patientinnen mit einer fortgeschrittenen Form von Brustkrebs damit behandelt werden.
Ein unabhängiges NICE-Komitee hatte das Medikament zuvor wegen des vom Unternehmen vorgeschlagenen Preises abgelehnt. Die Parteien erzielten eine Einigung, nachdem sich die Methoden des Regulators aufgrund des US-UK-Pharmaabkommens geändert hatten, wie NICE erklärte.
Tom Keith-Roach, Präsident von Astrazeneca UK, sprach von einer Angleichung der Zulassung in England mit jenen in Schottland und 26 weiteren europäischen Ländern.
NICE erklärte, es habe seit 2018 insgesamt 25 andere Brustkrebsbehandlungen für den NHS verfügbar gemacht, aber Enhertu für diese Patientengruppe sei das einzige Medikament gewesen, das bislang nicht empfohlen werden konnte.Die AstraZeneca-Aktie zeigt sich in London höher und gewinnt zeitweise 1,01 Prozent auf 122,58 GBP.
DJG/DJN/rio/cln
Von Adria Calatayud
DOW JONES
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