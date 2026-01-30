AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|Potenzieller Milliardenmarkt
|
30.01.2026 16:37:00
AstraZeneca-Aktie höher: Übernahme der Rechte für CSPC-Adipositas-Medikamente
Wie der britische Pharmariese am Freitag mitteilte, erhält CSPC eine Vorabzahlung von 1,2 Milliarden US-Dollar. Zudem hat das Unternehmen Anspruch auf Meilensteinzahlungen für Entwicklung und Zulassung von bis zu 3,5 Milliarden Dollar sowie weitere Zahlungen, die an Vermarktungs- und Umsatzziele geknüpft sind. CSPC gab separat bekannt, dass die potenziellen umsatzabhängigen Meilensteinzahlungen einen Wert von bis zu 13,8 Milliarden Dollar erreichen könnten.
Pharmakonzerne wie Pfizer und Roche setzen verstärkt auf Zukäufe und Partnerschaften, um in den schnell wachsenden Markt für Abnehmpräparate einzusteigen, der derzeit von Eli Lilly und Novo Nordisk dominiert wird. Pfizer setzte sich im vergangenen Jahr in einem Bieterstreit gegen Novo Nordisk um den Adipositas-Spezialisten Metsera durch, während Roche einen Lizenzvertrag mit der dänischen Zealand Pharma abschloss und zuvor Carmot Therapeutics kaufte.
AstraZeneca und CSPC erklärten, dass sich ihre Zusammenarbeit zunächst auf vier Programme konzentrieren werde, von denen eines bereits in die frühe klinische Testphase geht, während drei weitere experimentelle Medikamente diese Phase noch nicht erreicht haben. Zudem wollen die Unternehmen bei vier weiteren Programmen kooperieren, die Technologieplattformen von CSPC nutzen.Die AstraZeneca-Aktie notiert in London zeitweise 0,30 Prozent höher bei 135 GBP.
DJG/DJN/sha/cbr
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
30.01.26
|AstraZeneca strikes $4.7bn China deal to boost weight-loss drugs pipeline (Financial Times)
|
29.01.26
|AstraZeneca-Aktie im Minus: China-Investition in Milliardenhöhe (Dow Jones)
|
29.01.26
|Freundlicher Handel: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
26.01.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
26.01.26
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: AstraZeneca präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
22.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|28.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|16.01.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|16.01.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|156,30
|1,33%
|AstraZeneca PLC (spons. ADRs)
|78,00
|1,30%
|CSPC Pharmaceutical
|1,04
|-6,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.