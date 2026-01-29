AstraZeneca Aktie

WKN: 886715 / ISIN: US0463531089

29.01.2026 13:01:41

AstraZeneca-Aktie im Minus: China-Investition in Milliardenhöhe

AstraZeneca hat angekündigt, 15 Milliarden Dollar investieren, um die Medikamentenherstellung sowie die Forschung und Entwicklung (F&E) in China auszubauen.

Mit der Investition sollen bis 2030 die Kapazitäten des britischen Pharmakonzerns in den Bereichen Zelltherapie und gezielte Strahlentherapie erweitert werden, wie AstraZeneca mitteilte. Die Investitionen würden sich über die gesamte Wertschöpfungskette erstrecken.

Astrazeneca verfügt in China bereits über Forschungs- und Entwicklungspräsenz in China. Dazu gehören globale Zentren in Peking und Shanghai, die mit mehr als 500 klinischen Krankenhäusern zusammenarbeiten.

In London verliert die AstraZeneca-Aktie zeitweise 0,44 Prozent auf 134,48 Pfund.

DOW JONES

