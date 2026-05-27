AstraZeneca Aktie

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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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Prüfung 27.05.2026 16:23:43

AstraZeneca-Aktie im Plus: FDA prüft US-Zulassung von Camizestrant nach neuen Daten

AstraZeneca-Aktie im Plus: FDA prüft US-Zulassung von Camizestrant nach neuen Daten

Die US-Arzneimittelbehörde FDA verschiebt ihre Entscheidung über die Zulassung eines neuen Brustkrebsmedikaments von AstraZeneca zur Prüfung zusätzlicher vom Unternehmen bereitgestellter Daten.

Der britische Pharmakonzern erklärte, er habe der FDA weitere von der Behörde angeforderte Analysen zur Unterstützung des Zulassungsantrags für den Medikamentenkandidaten Camizestrant vorgelegt. Dies geschieht, nachdem der Beratungsausschuss der Behörde für Arzneimittel Ende letzten Monats gegen eine Zulassung gestimmt hatte. Die vom Unternehmen neu bereitgestellten Informationen umfassen unter anderem Daten zu längerfristigen Wirksamkeitsergebnissen, die nächste Woche auf einem medizinischen Kongress vorgestellt werden.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) teilte unterdessen am Freitag mit, dass ihr Ausschuss für Humanarzneimittel eine positive Empfehlung für Camizestrant abgegeben hat. Camizestrant ist laut AstraZeneca ein oraler selektiver Östrogenrezeptor-Degrader (SERD) der nächsten Generation und kompletter ER-Antagonist.

In London notiert die AstraZeneca-Aktie zeitweise 0,29 Prozent höher bei 140,00 Pfund.

Von Adria Calatayud

DOW JONES

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Bildquelle: Elzbieta Krzysztof / Shutterstock.com,Oli Scarff/Getty Images

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